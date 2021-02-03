Москва, , 11:22 — REGNUM В России и банки, и девелоперские компании будут против отмены программы льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки.

«И банки, и девелоперские компании будут против отмены льготного кредитования, — сказал Колганов. — Потому что это снизит их клиентскую базу и соответственно уменьшит возможности для развития. Отмена льготной ипотеки приведет к сокращению строительства жилья, и для банков это тоже будут определенные потери. Хотя льготная ипотека и не является для них особо прибыльной, но она расширяет их клиентскую базу и объем предоставляемых услуг. А со стороны граждан это будет потеря для многих. Потеря возможности решить свой жилищный вопрос. У нас, к сожалению, даже в условиях льготной ипотеки большая часть населения не в состоянии приобретать жилье. А при отмене льготной ипотеки эта возможность сузится еще сильнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что в России программа льготной ипотеки пока приносит больше пользы, чем вреда, и поэтому не стоит спешить с ее отменой.

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