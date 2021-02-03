Сеул, , 15:01 — REGNUM В 2020 году объём средств, потраченный жителями Южной Кореи на онлайн-покупки, увеличился на 19,1%, до 161,1 трлн вон (~$144,5 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель за весь период ведения статистики.

Расходы на продукты питания выросли на 53,1%, товары для дома — на 44,1%, на доставку еды — на 78,6%. С другой стороны, расходы на развлечение сократились на 69,3%, на туризм и транспорт — на 53,3%.

Сумма транзакций, совершённых с помощью мобильных девайсов, выросла на 24,5%, до 108,68 трлн вон (~$97,4 млрд).