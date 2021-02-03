Токио, , 11:16 — REGNUM Продажи на авторынке Японии в январе 2021 года новых легковых авто (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.) составили 236 592 экземпляра, увеличившись на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Отмечается, что в прошлом году реализация автомобилей в Японии снизилась на 12,3%. Однако четвертый месяц подряд в стране наблюдается положительная динамика продаж.

В январе продажи автомобилей Toyota (включая бренд Lexus) выросли на 13,8%. Также увеличились продажи: Nissan (+3,9%) и Mitsubishi (+7,8%), а вот реализация машин Honda осталась на прежнем уровне.

Кроме того, в Японии наблюдается рост спроса на компактные мини-автомобили. В январе продажи таких машин выросли на 6,6%, до 147 850 единиц.

Напомним, 1 февраля компания Toyota Motor представила в Японии обновленную модель Camry.

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