Казань, , 11:10 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура организовала проверку обоснованности роста платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка была организована в связи с публикациями в СМИ. В городе прокуратура проинспектировала 22 управляющие компании и проверила их начисления.

Ведомством установлено, что отпуск тепловой энергии в многоквартирные дома осуществляется на основании договора между управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией филиалом АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети. Объем потребления тепловой энергии, отпущенной в дома, определяют по приборам учета, которые ранее прошли поверку. Расчетный период установлен с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего включительно.

До июля 2021 года тариф за отопление составляет 1684,78 рублей за Гкал. Основной причиной повышения оплаты за отопление стала низкая температура наружного воздуха в расчетный период.

Во время проверки были проанализированы квитанции за ЖКУ 183 многоквартирных домов. В большинстве случаев начисления осуществлялись согласно действующему законодательству, но прокуратура все-таки выявила единичные нарушения.

Так, по 4 жилым домам на бульваре Цветочный за декабрь начисления произвели не по приборам учета, так как счетчик находится на капремонте. Суммы в квитанциях рассчитаны с учетом прошедших сезонов и средних температур воздуха. В доме по улице Фоменко были произведены начисления неверно. Их осуществили, исходя из показаний приборов учета, но часть квартир дома еще не продана и начисления должны были распределяться в соответствии с занимаемой жилой площадью. Перерасчет произведут за отопление в связи с ошибкой в расчетах сотрудником управляющей компании по дому 41/23 новой части г. Набережные Челны, где для проведения расчетов показания занизили, а в декабре доначислили.

В адрес руководства управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений, в частности произвести перерасчет.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в январе выясняли обстоятельства расчетов, согласно которым местная жительница должна оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму более 31 тыс. рублей. Республиканская прокуратура организовала проверку, во время которой и установят откуда взялся огромный счет за двухкомнатную квартиру в Казани. Вопросы с начислением платы за отдельные виды коммунальных услуг возникли также у жителей Набережных Челнов и Альметьевска.

Читайте также: Жительница Татарии получила платёжку за услуги ЖКХ на 31 тыс. рублей