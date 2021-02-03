Душанбе, , 11:03 — REGNUM Рост цен на бензин в Таджикистане в 2020 году связан с повышением стоимости топлива в России. Об этом 3 февраля заявил директор антимонопольной службы Абдумаджид Муминзод на пресс-конференции.

По его словам, среди всех видов топлива цены выросли только на бензин. Россия по прежнему остается основным поставщиком этого топлива в Таджикистан, поэтому изменение российских цен сразу сказывается в республике, сказал Муминзод.

Он добавил, что на рынке дизельного топлива работают 22 компании, бензина — 20 компаний. Российская компания «Газпромнефть» покрывает около 32% топливного рынка в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана составил 9,4%.

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