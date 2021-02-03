Москва, , 11:02 — REGNUM Арбитраж Москвы на 4 марта 2021 года отложил слушания по рекордному иску банка «Траст», подконтрольного Центробанку РФ. Ответчиками в споре на более чем 306 млрд рублей выступили бывшие топ-менеджеры «Рост банка», который санировался «Бинбанком». Акционер и руководитель последнего также проходит по делу солидарным соответчиком, передаёт ИА REGNUM.

«Траст» ещё в сентябре 2020 года потребовал взыскать с Микаила Шишханова, Кирилла Любенцова, Александра Лукина и Алексея Фарафонтова убытки в размере 306 543 379 428 рублей 21 копейки. По делу были наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества в пределах суммы иска. Бывший глава «Рост банка» Кирилл Любенцов попытался отменить арест своих активов, но неудачно. Арбитраж отклонил требование.

Из материалов дела известно, что первый вменяемый ответчикам эпизод касается увеличения уставного капитала «дочерней» фирмы — ООО «Рост Капитал». Представитель Любенцова подал ходатайство об истребовании целого пакета документов, в том числе оригиналов протоколов заседания Совета директоров ООО «Рост банк» за 2016−2017 годы, а также у семи коммерческих компаний выписок по банковским счетам за период с даты получения денежных средств от ООО «Рост Капитал» в качестве взноса в уставный капитал до 20.09.2017 года и «документы, на основании которых полученные указанными лицами денежные средства в сумме 11 031 927 874 рубля расходовались». Также было заявлено требование о привлечении фигурантов спорных сделок как третьих лиц. В свете этого суд решил «подготовку дела к судебному разбирательству продолжить», отложив предварительное судебное заседание на 4 марта.

Напомним, помимо этого дела, «Траст» осенью 2020 года обратился с претензиями на сумму более 22,7 млрд рублей. Ответчиками по этому спору выступили Шишханов, Любенцов, Лукин, Владимир Кирюша, а также три иностранные компании, зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах. Слушания по этому делу отложены на 17 мая 2021 года.