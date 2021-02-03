Кемерово, , 11:01 — REGNUM Производители хлеба Кемеровской области получат более 100 миллионов рублей господдержки. Распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

По данным министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрея Ариткулова, в Кузбассе работают около 160 крупных и средних хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий.

«Из-за роста цен на сырье они были вынуждены повысить стоимость готовой продукции. Новая субсидия позволит поддержать производителей, но, получив компенсацию, они должны будут зафиксировать отпускные цены на хлеб», подчеркнул министр.

Отмечается, что благодаря субсидии кемеровские производители муки смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и её среднемесячной ценой за три предыдущих года. Также планируется из выделенных средств компенсировать часть затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.