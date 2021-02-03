Калуга, , 11:12 — REGNUM В Калуге в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается строительство нового корпуса областной клинической детской больницы, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На строительстве нового корпуса областной клинической детской больницы в Калуге Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Калужской области

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлована, прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Современное здание больницы будет состоять из 8 этажей (включая подвальный, цокольный и технический). Здесь расположатся приемное отделение для плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, экстренный операционный блок, служебные и бытовые помещения. Новый корпус планируется возвести к концу 2021 года.

По словам главы ведомства Вячеслава Лежнина, минстрой области всегда держит на особом контроле строительство социально значимых объектов:

«Это вложение в будущее наших жителей, а значит в будущее региона в целом. Поэтому мы уделяем особенно пристальное внимание контролю за ходом строительства подобных сооружений на всех этапах проведения работ», — сказал калужский министр.

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