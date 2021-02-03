Москва, , 10:46 — REGNUM Популярная в России форма организации бизнеса — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов, но ликвидировать её просто так невозможно. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица (компании). В последних разделение финансовой ответственности происходит следующим образом: есть деньги компании, а есть личные деньги — «это разные два кошелька».

«У индивидуального предпринимателя всё вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление, — сказал Титов в интервью ТАСС. — Конечно, в этом есть некая нелогичность».

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По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в России по состоянию на 10 января зарегистрировано свыше 3,3 млн ИП и почти 2,4 млн юрлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доцента кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиля Ахмадеева, в Москве непропорциональное количество предпринимателей прекращают ведение деятельности в форме ИП.

Вместе с тем в столице России за 2020 года количество самозанятых граждан увеличилось в 2,5 раза. Каждый месяц статус самозанятого регистрируют в среднем 24 тыс. человек. Самые популярные виды деятельности — строительство, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера.

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