Москва, , 10:42 — REGNUM В России программа льготной ипотеки пока приносит больше пользы, чем вреда и поэтому не стоит спешить с ее отменой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, которая сказала, что льготная программа должна постепенно сворачиваться.

«Аргументы, к которым прибегает представитель Центрального банка РФ имеют под собой определенные основания, но я не считаю, что эти аргументы достаточны для сворачивания программы льготной ипотеки, — сказал Колганов. — Действительно она может вести к некоторому росту риска для заемщиков. Потому что люди могут (как это было и раньше) брать кредиты на приобретение жилья без трезвого расчета своих возможностей погасить эти кредиты в срок. Кроме того, конечно в современных условиях, когда доходы значительной части населения упали, риски невозврата этих кредитов растут. Человек может брать кредит в расчете на то, что у него есть некоторый стабильный доход, а потом этот доход потерять и в итоге оказаться неплательщиком».

Но, как подчеркнул Колганов, риски существуют независимо от того, есть льготная ипотека или ее нет.

«Не убедительно выглядит и аргумент по поводу того, что граждане используют покупку жилья не в качестве способа решения личной жилищной проблем, а средства для инвестиций, — сказал экономист. — Опять-таки, независимо от того, есть льготная ипотека или ее нет, этот способ использования жилищных кредитов был, есть и будет. Конечно, льготная ипотека расширяет возможности для такого использования средств. Но приобретение жилья в инвестиционных целях не противоречит сущности рыночной экономики. И, кроме того, приобретая это жилье в инвестиционных целях, люди не закапывают его в землю, а используют эти квартиры, например, для сдачи в аренду. То есть так или иначе они попадают на жилищный рынок, и кто-то в них проживает. Они не стоят просто так».

А в России, как пояснил Колганов, рынок аренды жилья пока недостаточно широк.

«У нас пока это дорогое удовольствие именно из-за того, что уровень предложения квартир недостаточно большой. Кроме того, у нас нет рынка государственной, льготной аренды жилья», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Данилова в интервью РИА Новости заявила, что льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Центробанке РФ назвали необходимым завершение программы льготной ипотеки