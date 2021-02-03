Москва, , 10:41 — REGNUM «Газпром» из-за больших убытков намерен отказаться от своего присутствия в Дагестане. О том, что компания хочет переложить на плечи специально созданного оператора сбыт газа и газораспределение в республике, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, глава компании Алексей Миллер направил предложение в правительство России о создании в Дагестане единого оператора, который будет заниматься сбытом газа и газораспределением. По форме это может быть федеральное казенное предприятие. Предложение в настоящее время прорабатывается в Минэнерго, Минфине, Минэкономразвития, ФАС и Росимуществе, пишет СМИ. Напомним, задолженность потребителей Дагестана за газ перед поставщиками приближается к 15 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам составляют свыше 9,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы региона Сергей Меликов подписали соглашение о газоснабжении и газификации Дагестана до 2026 года. Компания планировала направить на развите газового хозяйства региона более 13,1 млрд рублей, что в 14,6 раз больше, чем за предыдущий пятилетний период. На эти средства «Газпром» собирался построить в Дагестане 874 км новых газопроводов, в том числе для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах республики.

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