Тюмень, , 10:36 — REGNUM В Тюменской области более двух тысяч жителей региона имеют годовые доходы свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Тюменская налоговая служба напоминает, что с 1 января 2021 года доходы граждан свыше 5 млн рублей будут облагаться по повышенной ставке — 15%, вместо 13%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджетные доходы, полученные от повышения ставки НДФЛ «для богатых», будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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