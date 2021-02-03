Москва, , 10:43 — REGNUM Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали совместный приказ о продаже топлива на биржевых торгах. В документе повышены нормативные объемы реализации топлива нефтяными компаниями, сообщил 3 февраля источник в отрасли.

«Да, документ уже принят», — подтвердил собеседник ТАСС и отметил, что приказ скоро опубликуют.

Совместный приказ Минэнерго и ФАС регулирует продажу бензина и дизельного топлива через торговлю на бирже, в нём указаны рекомендованные объемы продажи.

В июле 2020 года ведомства договорились, что минимальная продажа бензина через биржу должна вырасти с 10% до 11%, а дизельного топлива — с 6% до 7,5%. Было выпущено совместное заявление, но подписания приказа не произошло.