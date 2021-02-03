Воронеж, , 10:31 — REGNUM В Воронежской области направлено в суд уголовное дело 27 членов организованной преступной группы в незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковская деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, отмывании денег или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении семь лет члены преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они зарегистрировали не менее 57 организаций, имитирующих предпринимательскую деятельность, с легальными расчетными счетами, через которые незаконно обналичивали деньги.

К ним обращались недобросовестные бизнесмены, желающие скрыть от государства свои сделки, уклониться от уплаты налогов или незаконно получить деньги из бюджета под видом возмещения сумм НДС. Предприниматели и юридические лица перечисляли деньги на расчетные счета фирм преступной группы, а те оформляли фиктивные документы о якобы совершенных сделках для создания формальных оснований движения денежных средств по счетам.

С января 2010 года по июнь 2017 года через счета подконтрольных фирм прошло более 12 млрд рублей, а доход участников преступной группы превысил 300 млн рублей. Часть преступного дохода — шесть миллионов рублей — легализовали через строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области и последующего его оформления на подставное лицо. Организовал и руководил деятельностью преступного сообщества 45-летний житель Воронежа, который уже имеет судимость за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд города Воронежа. На имущество обвиняемых на сумму около 300 млн рублей наложен арест.