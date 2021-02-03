Париж, , 10:29 — REGNUM В январе 2021 года автодилеры во Франции продали 126 381 автомобиль — на 6% меньше по сравнению с результатом продаж за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

В первый месяц 2021 года во Франции было зафиксировано значительное падение продаж у ряда местных и иностранных автокомпаний.

Так, продажи машин Peugeot во Франции в январе снизились на 11% по сравнению с январем прошлого года. В общей сложность за месяц эта компания продала 26 063 автомобиля. А реализация машин Renault и Citroen упала на 21%.

По продажам авто иностранных марок в прошлом месяце во Франции лидировал немецкий бренд Volkswagen. У него наблюдается рост объёмов реализации на 5,2% в годовом сравнении. Также во Франции выросли продажи другой немецкой марки — BMW. Но рост продаж этой немецкой компании менее значительный — всего 2%. Реализация машин японской компании Toyota снизились на 8,3%.

Напомним, в 2020 году продажи новых автомобилей во Франции уменьшились более чем на четверть (25,5%), до 1 650 118 единиц. Отрицательный результат продаж машин на французском авторынке был зафиксирован впервые за последние пять лет.

Читайте также: Продажи компании PSA на мировом авторынке снизились на 28%