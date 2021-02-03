Ямало-Ненецкий автономный округ, , 10:18 — REGNUM На Ямале для развития внутреннего туризма создают базу «Харбейская» с гостиничным комплексом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект гостинице на Харбее Пресс-служба губернатора ЯНАО

Природный комплекс «Харбейский», который получил название от горы Харбей и одноимённой реки, является региональным геологическим памятником. Однако из-за неразвитой инфраструктуры доступ туристов туда ограничен, отмечают в правительстве ЯНАО.

Гостиница с бистро, рестораном, банным комплексом и зоной для пикника, несомненно, сделает эту заповедную территорию привлекательной для отдыха ямальцев и гостей региона.

Отмечается, что база на горе Харбей станет одним из элементов туристического кластера на Полярном Урале, который включён в стратегию развития Арктической зоны России. Кластер включает в себя также создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из с сетью отелей и этностойбище «Земля Надежды». Реализовать проект ямальского туристического кластера планируется к 2024 году.