Горно-Алтайск, , 10:17 — REGNUM В 2020 году предприятия и частники в Республике Алтай построили 1148 квартир общей площадью 88,8 тыс. кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это на 10,5% меньше показателей 2019 года.

Отмечается, что практически три из четырёх квартир было построено в сельской местности — 64,5 тыс. квадратов или 72,6%. Более 92% жилищного строительства в регионе было обеспечено индивидуальными застройщиками, возводившими дома за счет собственных и заемных средств.

«В 2020 году средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов составила 37 106 рублей», — отметили в службе статистики.