Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Из-за проблем с сенсорным экраном камеры заднего вида компания Tesla отзывает в Соединённых Штатах 134 951 автомобиль Model S и Model X. Об этом говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отзываемые авто собраны на предприятии Tesla в американском городе Фримонт. На ремонт отправятся электроседананы Model S, выпущенные с 2012 по 2018 год, и электровнедорожники Model X, собранные в период с 2016 по 2018 год.

Отмечается, что ранее водители моделей Model S и Model X также жаловались на то, что проблемы с дисплеем мешает использовать системы обогрева, кондиционирования, а также размораживания и запотевания или использовать свои камеры заднего обзора и опции автопилота.

«Состояние износа контроллера eMMC может привести к потере дисплея камеры заднего вида, настроек управления размораживанием/запотеванием и внешнего освещения указателей поворота, что снижает видимость и увеличивает риск аварии», — говорится в сообщении NHTSA.

Отзыв начнётся 30 марта 2021 года.

Напомним, чистая прибыль автокомпании Tesla в прошлом году составила 721 млн. долларов. При этом в 2019 году у компании были убытки в размере 826 млн долларов.

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