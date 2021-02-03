Москва, , 10:22 — REGNUM Требования кредиторов ликвидируемых банков удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом говорится в опубликованной стратегии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на будущие пять лет.

На сегодняшний день 416 финансовых организаций находятся в процессе ликвидации, их обязательства перед кредиторами достигают 3,2 трлн руб. Балансовая стоимость их активов — 4,47 трлн руб., однако реальная стоимость оценивается лишь в 13%.

60% активов у этих организаций — «технические», они не имеет реальной стоимости. С их помощью выводили активы, осуществляли транзит средств и обходили регулирование.

Выплаты кредиторам уже ликвидированных банков покрыли 47,2% от их требований. При этом по итогам 2020 года показатель был рекордным — 48,1%. Те банки, что ликвидируются сейчас, отличаются «значительным масштабом деятельности и низким качеством активов», говорится в документе.

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