Тюмень, , 09:53 — REGNUM В Тюменской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Он уменьшился, по сравнению с III кварталом, на 298 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с региональным законом «О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области» величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2020 года составила в расчёте на душу населения 11 748 рублей; для трудоспособного населения — 12 376 рублей; для детей — 11 995 рублей; для пенсионеров — 9418 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года составляла в расчёте на душу населения 12 046 рублей; для трудоспособного населения — 12 673 рубля; для детей — 12 417 рублей; для пенсионеров — 9 601 рубль.

Более всего прожиточный минимум в четвёртом квартале по сравнению с третьим урезали у детей — на 422 рублей.