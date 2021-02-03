Берлин, , 09:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen снял с производства свой самый маленький седан Ameo. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Модель выпускалась исключительно для индийского авторынка. Первый Ameo сошёл с заводского конвейера в 2016 году.

Прекращение выпуска седана связано с его низкими продажами.

Стоит отметить, что Ameo создан на основе хэтчбека Polo предыдущего поколения, как и российская версия Polo. Однако если Polo для российского рынка имеет удлинённую колёсную базу, классический багажник и изменённую линию крыши, то у индийской версии модели имеется лишь маленький выступ багажника, который дополняет стандартный кузов хэтчбека.

Под капотом Volkswagen Ameo функционирует трёхцилиндровый бензиновый агрегат объёмом 1,2 литра. Также в моторной линейке были литровый и 1,5-литровый моторы. В качестве трансмиссии седан имел пятискоростную «механику» и семиступенчатый «робот» DSG.

Ранее компания Volkswagen приступила к реализации в Великобритании электрокроссовера Volkswagen ID.4 в версии First Edition. Автомобиль оснащается 204-сильным электродвигателем (310 Нм), сочетающимся с задним приводом. Дальность хода модели равна 500 км.

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