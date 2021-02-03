Варшава, , 09:50 — REGNUM 2 февраля Варшава получила 4,3 миллиарда евро в виде кредитов в рамках программы Евросоюза SURE, предназначенной для защиты рабочих мест и работников, пострадавших от пандемии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»Кредиты в рамках программы SURE предназначены для финансирования работодателей и сотрудников, которые были вынуждены адаптироваться к неполным рабочим дням и удаленной форме работы в связи с пандемией. Общая поддержка Польши в рамках SURE составит 11,2 млрд евро. Так что в ближайшее время Польша получит еще около 7 млрд евро», — прокомментировала выдачу кредита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский чиновник также сообщила, что, помимо Польши, в рамках программы SURE помощь также получили Венгрия (в виде кредита в размере 504 миллионов евро), Кипр (479 миллионов евро), Словения (1,1 миллиарда евро), Греция (2,7 миллиарда евро) и Латвия (192 миллиона евро).