Иркутск, , 09:35 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали планы по строительству в 2021 году пяти детских садов в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба областного правительства, три из них построят в Тайшете, в микрорайоне Лесной Иркутска и в микрорайоне Мирный Саянска. Два — приобретут у строительных организаций рабочих посёлках Маркова и Большая Речка Иркутского района.

Общий объём финансирования, направленный на эти цели, составляет 1,1 млрд руб., из них 978,5 млн руб. из федерального бюджета, 104,5 млн руб. — из областного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Приангарье открыли десять детских садов на 1170 мест. Из бюджетов разного уровня на эти цели было направлено 1,4 млрд рублей.