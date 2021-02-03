Казань, , 09:52 — REGNUM В Татарии утверждена величина прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, в документе говорится, что за четвертый квартал 2020 года величина прожиточного минимума в Татарии в расчете на душу населения составляет 9 600 рублей, для трудоспособного населения — 10 231 рубль, для детей — 9 625 рублей, для пенсионеров — 7 817 рублей.

ИА REGNUM напоминает, Госдума в весеннюю сессию может принять закон, который защитит от списания со счетов должников прожиточный минимум. Сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств, но есть граждане, которые получают пенсию или зарплату на уровне прожиточного минимума или чуть выше, списание более 50% не оставляет им средств для существования.

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