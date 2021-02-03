Москва, , 09:35 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представит в России полноприводную версию Tiggo 8 Plus. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Внедорожный вариант Tiggo 8 Plus появится в стане уже в нынешнем году. Здесь он получит новую приставку к названию — Pro.

Кроме того, авто может получить более производительный мотор — двухлитровый турбомотор, выдающий 254 л. с. (390 Нм). Актуальный Tiggo 8 имеет наддувной двигатель того же объёма, но с гораздо меньшей производительностью — 170 л. с. (250 Нм).

Стоит отметить, что пока все модели Chery в России (Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8) продаются исключительно с передним приводом. При этом премиальный суббренд компании — CheryExeed — имеет в своём модельном ряду полноприводный кроссовер TXL.

Отмечается, что полный привод также могут получить и другие модели Chery, которые собраны на «тележке» T1X.

Напомним, в 2020 году компания «Чери Автомобили Рус» открыла более 50 новых дилерских центров в России, а также расторгла контракты с тремя автоцентрами. Сейчас машины Chery реализуют на территории РФ 112 официальных дилерских салонов.

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