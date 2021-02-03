Чита, , 09:27 — REGNUM Новую партию бесплатных лекарств для забайкальцев с COVID-19 приобретут за счёт правительства РФ. Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба краевого правительства, согласно распоряжению, которые подписал премьер-министр Михаил Мишустин, Забайкалью предусмотрено 26,2 миллиона рублей.

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«Средства предназначены для бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, получающих медицинскую помощь амбулаторно, то есть находясь дома под наблюдением врачей», — пояснил первый заместитель главы Забайкалья Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 046 человек, причём 201 из них обнаружили за последние сутки.

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