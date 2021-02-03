Оренбург, , 09:23 — REGNUM В Оренбургской области строители не одолели план по возведению новостроек для жилья. По данным Оренбургстата, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию 967,2 тыс. квадратных метров жилья.

В 2020 году введено в действие 3924 здания, из них здания жилого назначения составили 94,7%. Среди жилых новостроек числится 252 многоквартирных дома (440,4 тыс. квадратных метров). Населением построено 3465жилых домов (526,8 тыс. квадратных метров).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в регионе зарегистрировано 273 действующих разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью 1 млн 86 тыс. квадратных метров.

Стоит отметить, в 2019 году перед регионом ставилась задача — возвести в 2020 году 1,1 млн квадратных метров жилья. Однако из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, плановый показатель был откорректирован в сторону уменьшения.

В областном минстрое корреспонденту ИА REGNUM в сообщили, что план не выполнен, тем не менее в сложившихся условиях объём введен достойный.

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