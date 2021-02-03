Уфа, , 09:20 — REGNUM Объем переработки сельскохозяйственной продукции намерены увеличить более чем в два раза в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на «Сельском часе» в республиканском правительстве.

На совещании была представлена концепция развития перерабатывающей промышленности региона до 2026 года, согласно которой всем хозяйствующим субъектам, которые перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, будут предоставлены субсидии из бюджета. При этом помощь будет оказана все предприятиям, независимо от их формы собственности, сообщил Фазрахманов.

По его словам, для того, чтобы Башкирия стала одним из лидеров по переработке сельскохозяйственной продукции в Приволжском федеральном округе, нужно увеличить объемы переработки до 200 млрд рублей в год (более чем в два раза).

«Мы понимаем, что 2021−2022 годы должны стать переломными для нашей республики. При этом у нас есть хорошие перспективы стать одним из наиболее крепких регионов-переработчиков сельхозпродукции в стране», — заявил он.

Отмечается, что в рамках государственной поддержки предприятиям могут возмещать часть затрат на закупку техники, оборудования для пищевой промышленности, сырья, а также предоставлять до 14 млн рублей в виде грантов на создание перерабатывающих кооперативов.

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