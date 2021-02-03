Уфа, , 09:06 — REGNUM Промышленный перерабатывающий кластер в сфере пищевой продукции могут создать в Уфе. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на «Сельском часе» в республиканском правительстве.

Сообщается, что данный проект планируют реализовывать в северной части города между микрорайонами Инорс и Черниковка. На территории в 300 га планируют создать новые производства, а также организовать благоустроенную ярмарку для местных жителей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить данный проект к обсуждению на «Инвестчасе»: будет рассматриваться возможность федеральной поддержки этой инициативы.

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