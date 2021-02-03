Москва, , 09:10 — REGNUM Особый правовой режим с анонимностью для инвесторов предлагает ввести в Крыму и Севастополе Минэкономразвития России, разработавшее соответствующий законопроект. Об этом сообщает 3 февраля РБК.

В дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ) на полуострове предлагается создать «особые административные районы» (ОАР). Они, по замыслу авторов документа, защитят потенциальных инвесторов от санкций режимом анонимности, это задумано для привлечения в регион инвестиций.

Большинство федеральных компаний РФ не идут на рынок Крыма, так как опасаются санкций со стороны США и ЕС. Компаниям грозит отлучение от долларового фондирования и торговли с партнёрами из Евросоюза.

Конфиденциальность — принципиальная особенность предлагаемого спецрежима. Компании, работающие в Крыму, смогут совмещать статусы участника ОАР и СЭЗ. Это означает для них возможность налоговых и страховых льгот, а также других преимуществ СЭЗ, к примеру, получения земельных участков в аренду без торгов.