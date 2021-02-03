Иркутск, , 08:51 — REGNUM С 1 апреля 2021 года повысится плата за пребывание на территории Прибайкальского национального парка. Для иностранцев цена будет 300 рублей, для жителей России — 150 рублей (повышение на 50 рублей), для имеющих прописку в Иркутской области — 75 рублей (повышение на 25 рублей). Как сообщает ФГУП «Заповедное Прибайкалье», Постановление правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года №1039 утвердило правила определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

Этим документом был установлен нижний порог стоимости посещения особо охраняемых природных территорий и список категорий населения, которые освобождены от взимания платы. Стоимость посещения ООПТ, согласно вышеуказанному постановлению, теперь напрямую зависит от установленной в стране величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для территории федерального значения (к которым относится и Прибайкальский национальный парк) она должна быть не меньше 1%.

Список категорий людей, имеющих право на бесплатное посещение Прибайкальского национального парка, увеличился.

Как уже сообщало ИА REGNUM, то, что российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

Иркутский ученый, кандидат биологических наук Виталий Рябцев в своей статье «Новогодний подарок пожирателям Байкала» предупреждает: речь идёт о кардинально изменённом режиме центральной экологической зоны, который нанесет масштабный ущерб байкальской природе, но принесёт огромный куш большому бизнесу.

Читайте также: Пожирателям разрешили «съесть» Байкал