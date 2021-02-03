Москва, , 08:36 — REGNUM Судья арбитража Москвы Ольга Козленкова частично удовлетворила иск компании из дивизиона группы «Вертолёты России» — АО «Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н.И. Камова». С украинского завода «Мотор Сич» и связанного с ним московского АО «Борисфен» солидарно взыскали 41,8 млн рублей компенсации за использование товарных знаков, исключительные права на которые закреплены за истцом. Помимо этого, «Мотор Сич» обязали удалить со своего сайта «сходные до степени смешения обозначения», и на это отведено 14 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Помимо компенсации с фирм взыскали расходы на нотариальные услуги в размере 82 200 рублей и траты на госпошлину — 200 тыс. рублей.

В основе спора лежали права на товарные знаки брендов «Ми» / Mi по девяти свидетельствам. Истец указал на то, что ответчик «позиционирует услугу по модернизации вертолёта Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолёта».

«По мнению истца, ответчики нарушают его право на товарные знаки путём совершения действий по использованию обозначений «Ми-8МСБ» и «Мi-8МSB» при предложении о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг в сети «Интернет», — уточняется в материалах дела позиция истца.

В итоге суд признал нарушение прав истца только частично — в части ремонта и техобслуживания, указав на абстрактность некоторых требований.

Напомним, претензия к компаниям была подана в декабре 2019 года.

В конце января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении акционеров, выкупивших предприятие.