Уфа, , 09:00 — REGNUM Башкирская содовая компания (БСК) при активной поддержке правительства Республики Башкирия приступит в этом году к реализации трех инвестиционных проектов суммарной стоимостью более 30 млрд рублей. Об этом в своем традиционном еженедельном телеэфире рассказал генеральный директор компании Эдуард Давыдов.

Регулярные прямые эфиры генерального директора — уже не новость для рабочих БСК. Здесь обычно обсуждаются производственные и социальные проблемы коллектива и отдельных цехов предприятий компании. Однако 31 января эфир директора БСК был посвящен рационализаторской деятельности сотрудников компании, а также ее инвестиционным проектам, которые БСК намерена реализовать, согласовав их с руководством республики.

Проекты будут иметь не только экономический, но и экологический эффект, об этом шла речь в ходе инвестиционного часа у главы Башкирии Радия Хабирова, так и при обсуждении с премьер-министром республики Андреем Назаровым, который, как отмечают в пресс-службе БСК, с особенным вниманием относится к развитию компании.

По словам Эдуарда Давыдова, встречи с премьером-министром региона проходят еженедельно. На них обсуждаются как сырьевые проблемы БСК, так и инвестиционная программа компании. Именно благодаря такому активному сотрудничеству с властями республики БСК согласовала три инвестиционных проекта. Один из них связан с выпариванием дистиллерной жидкости, образующейся при производстве кальцинированной соды. Если раньше она направлялась в отстойники, то теперь на БСК ее хотят выпаривать, получая дополнительные продукты, в том числе и 100 тысяч т гранулированного хлористого кальция, который используется, как антигололедный реагент. В рамках второго проекта БСК планирует модернизировать производство и заменить ртутный и диафрагментный электролизы, которые сейчас применяются в производстве, на более современный, эффективный и безопасный мембранный.

Третий проект станет побочным экологическим производством компании. По предложению немецких заказчиков, на предприятии намерены использовать применяющийся в производстве жидкий азот для переработки старых покрышек. По словам Эдуарда Давыдова, БСК будет готова не только переработать все имеющиеся в республике свалки использованных покрышек, но и принимать их у автолюбителей, возможно даже доплачивая за сырье, но в любом случае освобождая их от платы за утилизацию.

В перспективе же, по предложению главы Башкирии Радия Хабирова, получаемое сырье будет использоваться в республике для производства покрытий для детских площадок и стадионов.

В сумме на реализацию проектов БСК намерена вложить более 30 млрд рублей, получив в ближайшие годы не только заметный экономический эффект, но и экологический результат ощутимый не только на производстве, но и в республике.