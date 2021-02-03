Сеул, , 08:35 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц составили $442,7 млрд, что на $370 млн меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, это первое сокращение показателя с марта 2020 года. До января текущего года в стране на протяжении семи месяцев фиксировался рекордный объём валютных резервов.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с укреплением доллара. Ценные бумаги сократились на $5,2 млрд, до $404,57 млрд, а депозиты, напротив, выросли до $24,9 млрд.

По состоянию на конец декабря 2020 года Южная Корея занимала девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занимал Китай — $3,44 трлн, на втором месте была Япония — $1,39 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,08 трлн.