Пекин, , 08:28 — REGNUM Объем онлайн-продаж в Китае достиг 11,76 трлн юаней (около $1,82 трлн) в 2020 году, что на 10,9% больше в годовом исчислении, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

По данным статистического доклада о развитии интернета в Китае, выпущенном Китайским информационным центром сети интернет, онлайн-продажи физических товаров достигли 9,76 трлн юаней в 2020 году, что составляет примерно четверть о общего объема розничных продаж.

В декабре 2020 года Китай насчитывал 782 млн онлайн-покупателей, что почти на 72 млн больше, чем в марте 2020 года и составляет почти 80% от общего числа пользователей сети интернет.