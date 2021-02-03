Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Основатель американской компании Amazon Джефф Безос в третьем квартале текущего года покинет пост генерального директора. Об этом 3 февраля сообщается в письме сотрудникам, размещенном на сайте компании.

«Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon», — говорится в письме.

Также в нем указывается, что новым генеральным директором Amazon станет Энди Джесси.

Отметим, Джефф Безос считается одним из наиболее богатых на планете Земля людей. Согласно рейтингу Forbes Real-Time, его состояние составляет $196,2 млрд, и он занимает в нем первое место. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index он является вторым, уступая первое место основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску.