Пекин, , 08:24 — REGNUM Объем железнодорожных перевозок в Китае достиг рекордных показателей в январе, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Железные дороги Китая перевезли 324 млн тонн грузов в прошлом году, что на 11,8% больше в годовом исчислении, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

Перевозка угля для генерации энергии достигла 120 млн тонн, что на 23% больше в годовом исчислении. Объем перевозки железнодорожных грузов уже давно считается ключевым показателем экономической активности.

При сильном росте в четвертом квартале экономика Китая выросла на 2,3% в 2020 году, став единственной крупной экономикой, достигшей положительного роста в прошедшем году.