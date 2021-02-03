Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Владельцы ресторанного бизнеса в Грузии решили открыть свои заведения 6 февраля, нарушая действующие карантинные ограничения. Об этом 2 февраля сообщил глава Гастрономической ассоциации Грузии Леван Кокиашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

»Ожидания индустрии гостеприимства, к сожалению, не оправдались. Вместо поиска рационального решения встречу с представителями власти отложили, и она не состоялась. Поскольку другого выхода, несмотря на настойчивые усилия, мы не видим, мы решили открыть рестораны в субботу, 6 февраля», — написал Кокиашвили.

Он отметил, что в ассоциации понимают, к чему может привести их решение. Количество ресторанов, которые охватит акция, Кокиашвили не назвал.

Штраф за нарушение карантинных ограничений в Грузии для юридических лиц составляет 10 000 лари (более $3000).

Напомним, в Грузии с 28 ноября 2020 года введены карантинные меры, которые, в том числе, разрешают кафе и ресторанам работать только навынос. С 1 февраля это ограничение частично отменили на территории Аджарии, но и там запретили открывать пункты общепита в выходные дни. Кроме того, кафе и рестораны не смогут работать после 21:00, так как в это время начинает работать комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии открылись торговые центры и непродовольственные магазины

Читайте развитие сюжета: Владельцам ресторанов в Грузии пригрозили «резкой реакцией» за непослушание