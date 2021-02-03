Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен планирует обсудить резкие колебания на американском фондовом рынке, произошедшие на прошлой неделе, с представителями финансовых регулирующих органов. Об этом со ссылкой на официального представителя Минфина 2 февраля сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам чиновника, Йеллен «запросила проведения консультаций относительно недавней волатильности на финансовых рынках».

В совещании главы Минфина с представителями регуляторов, которое намечено на 4 февраля, ожидается участие сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системы (ФРС) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Напомним, что одной из причин резких колебаний на американском фондовом рынке стали спекулятивные действия с акциями компании GameStop, владеющей сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Ее акций в результате солидарных скоординированных действий частных инвесторов, направленных против крупных фондов Уолл-стрита, сперва подскочили примерно на 400%. После чего потеряли значительную часть своей цены.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США растут второй рабочий день подряд на фоне оптимизма инвесторов в связи с новыми мерами стимулирования экономики в условиях пандемии, принимаемыми американской администрацией.

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