Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 2 февраля завершились ростом. Баррель нефть подорожал на 2,54%, до $57,76. Цена на нефть марки Brent приближается к психологическому уровню $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 3 февраля, на американской сессии цена повышалась до $58,02 за баррель. Росту котировок способствовал оптимизм улучшения прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.

Объединенный технический комитет ОПЕК + (JTC) собрался 2 февраля и заявил, что ожидает увеличения мирового спроса на нефть на 5,6 млн баррелей в день в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Комиссия JTC также обнаружила, что общая добыча нефти всеми членами ОПЕК+ превысила требуемые квоты на 72 тыс. баррелей в сутки в декабре.

Рынок не обратил внимания на увеличение добычи. Сейчас покупатели настроены проходить психологический уровень $60 за баррель.

После него покупателям открывается дорога к уровню $65 за баррель. Сегодня ожидается повышение цены нефти марки Brent до $59.

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