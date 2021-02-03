Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители купили 1114 новых машин сегмента Luxury, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самым продаваемым авто в люксовом сегменте стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его дилерам удалось продать в количестве 387 экземпляров, что составляет 35% от всех продаж на рынке автомобилей сегмента Luxury.

Люксовых машин бренда Bentley в РФ за год было продано 299 экземпляров. Эта марка заняла второе место. На третьем месте рейтинга расположился Rolls-Royce с результатом 199 проданных авто.

Далее по списку идут: Lamborghini (1399 ед.), Maserati (52 ед.), Ferrari (29 ед.) и Aston Martin (9 ед.).

Напомним, в прошлом году на вторичном авторынке России было продано на 6,1% больше транспортных средств, чем в 2019 году. При этом средняя стоимость таких машин выросла на 12,5%, до 2,87 млн рублей.

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