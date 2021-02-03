Сеул, , 08:17 — REGNUM Южная Корея заняла первое место в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, страна Утренней свежести заняла лидирующую позицию с показателем 90,49 баллов.

Известно, что Южная Корея занимала первое место в данном рейтинге на протяжении шести лет подряд (с 2014 по 2019 гг.), однако в 2020 году уступила первенство Германии.

В топ-5 также вошли: Сингапур (87,76 б.), Швейцария (87,6 б.), Германия (86,45 б.).

Отмечается, что США расположились на 11-й строчке, Япония — на 12-й, Китай — на 16-й строчке.

Агентство Bloomberg опубликовала рейтинг из 60 лучших инновационных экономик. Каждая страна была оценена по шкале от 0 до 100 по семи критериям: расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация высокотехнологичных публичных компаний, уровень высшего образования, количество патентов и добавленная стоимость производства.