Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 2 февраля снижением по рублевым парам на фоне дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снижалась 75,31 руб.

По итогам дня рубль немного укрепился к единой валюте и ослабился к доллару США и британцу. Пара доллар/рубль повысилась на 0,10%, до 76,22 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 104,07 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,06%, до 91,73 руб.

Против евро рубль закрылся ростом. Единая валюта испытывает трудности из-за медленной вакцинации в Европе по сравнению с Великобританией и США, а также недавних заявлений К. Лагард и К.Кноута.

Они выразили недовольство по поводу укрепления евро и напомнили участникам рынка об инструментах, которые регулятор может использовать для ослабления евро.

ВВП еврозоны в четвертом квартале сократился. По первой оценке, в четвертом квартале 2020 года ВВП сократился на 0,7% в квартальном выражении и уменьшился на 5,1% — в годовом. Эксперты ожидали снижения годового ВВП еврозоны на 5,4%, в квартальном — на 0,9%.

Сегодня, 3 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Несмотря на вчерашнее повышение нефтяных котировок до $58, курс доллара вернулся к уровню 76,22 руб. Эффект от нефти полностью нивелирован.

В связи с этим возросли опасения дальнейшего ослабления рубля. Сейчас нужно следить за уровнем 76,50 руб. На данный момент он сдерживает участников рынка от активной продажи нацвалюты.

Если продавцы защитят его и вернут курс обратно к 72,25 руб., то ситуация стабилизируется. Если нет, то стоит ждать ослабления рубля до 77,85 руб.

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