Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Доход мэрии Новосибирска от работы платных парковок составил 32 миллиона рублей. Городская администрация рассчитывает на увеличение их количества.

«Первая платная парковка в Новосибирске была обустроена в 2017 году. Доход от работы платных парковок за всё время составил ­более 32 миллионов рублей. Расширение платного парковочного пространства предполагается на улицах, примыкающих к Красному проспекту», — сообщили «НГС Новостям» в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Власти рассчитывают, что в 2021 году доход от работы платных парковок составит около 26,8 млн рублей.