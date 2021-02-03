Оренбург, , 08:06 — REGNUM В Оренбургской области уровень зарегистрированной безработицы к концу ноября 2020 года составил 6,3%, сообщает Оренбургстат.

Численность трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше по итогам выборочного обследования рабочей силы в сентябре — ноябре 2020 года составила 961,3 тыс. человек, в их числе 892,3 тыс. человек (92,8% рабочей силы) были заняты в экономике и 68,9 тыс. человек (7,2%) не имели занятия, но активно его искали.

К концу декабря 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состоял на учете 40 951 не занятый трудовой деятельностью гражданин, из них 37 616 имели статус безработного, в том числе 23 715 человек получали пособие по безработице.

Стоит отметить, что к концу ноября 2019 года безработица в регионе фиксировалась на уровне 1,3%, а численность рабсилы составляла 934,1 тыс. человек.

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