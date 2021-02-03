Сургут, Югра, , 08:00 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) в некоторых дворах механизированная уборка снега не проводилась с декабря 2020 года. Жалобы жителей экономической столицы Югры на плохую расчистку придомовых территорий от осадков подтвердились. Об этом сообщает ГТРК «Россия — Югория».

По правилам благоустройства, дворы после обильного снегопада должны быть вычищены в течение десяти дней. В экономической столице Югры до сих пор борются с последствиями метелей начала января. На сегодня выявлено более 70 нарушений по качеству и срокам уборки снега во дворах.

Задержки с уборкой в управляющих компаниях оправдывают недавними 40-градусными морозами, в которые ломается оборудование и высок расход топлива.

«В январе было семь дней актировок и ещё десять — выходных. То есть фактически семнадцать дней — больше полумесяца невозможно было производить работы», — оправдывается руководитель одной из сургутских УК.

Тем временем для жителей Сургута на 3,5% повысился тариф на содержание придомовой территории. Представители управляющих компаний в свою очередь заявляют о низкой собираемости платежей.