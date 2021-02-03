Чита, , 07:49 — REGNUM Далеко не все жители Забайкалья, попавшие в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса, были честны при получении пособий. Как сообщает сегодня, 3 февраля, пресс-служба краевого правительства, за 2020 год специалисты органов занятости населения региона провели свыше 59 тысяч проверок подлинности документов, предоставляемых забайкальцами для регистрации их в качестве безработных. В результате было выявлено порядка 1,5 тысячи случаев, когда пособие по безработице жители края получали на основании недостоверных сведений, представленных в органы занятости населения.

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За прошедший год сумма неправомерно полученных гражданами бюджетных средств составила более 13 миллионов рублей.

«В большинстве случаев граждане пытались скрыть информацию, свидетельствующую об утрате права на пособие. К примеру, более 900 нарушений выявлено, когда получателю уже была назначена пенсия, либо он был трудоустроен. В других случаях выявлялось сокрытие занятости граждан при постановке на регистрацию в качестве безработного», — пояснил министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.

Среди других случаев получения пособия по безработице с нарушением зафиксировано предоставление справок о среднем заработке, не соответствующих действительности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года министерство труда Забайкалья известило, что число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), составило 13 243 человека, хотя ещё в конце октября было 14 290 человек.

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