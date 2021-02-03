Чебоксары, , 07:41 — REGNUM В Чувашии планируют привлечь на территорию опережающего социально-экономического развития «Канаш» 14 резидентов, которые могут вложить 7 млрд рублей инвестиций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём послании Госсовету глава республики Олег Николаев.

Скриншот с прямой трансляции послания главы Чувашии Олега Николаева Ntrk21.ru

Говоря о привлечении инвестиций, руководитель Чувашии особое внимание уделил расширению преференциальных экономических зон, выразив уверенность в том, что «их потенциал намного больше». В частности, большие надежды власти возлагают на ТОСЭР «Канаш», где в настоящее всего три резидента.

«Поручаюминэкономразвития Чувашии до конца первого полугодия подготовить заявку на расширение перечня разрешённых видов деятельности на территории ТОСЭР Канаш. Ожидаемый эффект от этого решения — привлечение 14 новых резидентов, инвестиции в размере более 7 млрд рублей и создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в 2017 году разразился скандал в связи с уходом из ТОСЭР «Канаш» крупного инвестора, проект которого чувашские власти называли «якорным». В результате Фонд развития моногородов принял решение сократить объем федеральной поддержки Канаша с 700 млн до 459 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Канаш стал первым из пяти моногородов Чувашии, получившим статус территории опережающего социально-экономического развития. Он был ему присвоен в марте 2018 года. Статус ТОСЭР создает инвесторам льготные условия: в частности, по налогу на прибыль ставка не превышает 5%, а в последующие пять налоговых периодов составляет 10%, по налогу на имущество организаций — 0% вместо действующей 2,2%, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 3% на срок до 1 января 2022 года (вместо действующей ставки 6%).

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