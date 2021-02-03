Оренбург, , 07:40 — REGNUM В Оренбургской области средняя стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2020 года составила 14 325,55 рубля в расчете на одного человека и за месяц повысилась на 0,4%, сообщает Оренбургстат.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2020 года составила 3951,36 рубля и за месяц повысилась на 1,6%. В Орске стоимость условного (минимального) набора составила 3887,44 рубля, в Оренбурге — 3968,81, в Бузулуке — 4132,79 рубля.

Добавим, год назад (в декабре 2019 года) условный набор продовольствия в среднем стоил 3604,39 рубля, в частности, в Орске — 3515,10 рубля, в Оренбурге — 3662,06 рубля, в Бузулуке — 3661,23 рубля.