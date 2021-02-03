Сургут, Югра, , 07:40 — REGNUM В Сургуте летом 2021 года начнётся строительство ещё одного въезда в город и дороги, которая разгрузит Тюменский тракт. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов.

Новая дорога напрямую свяжет посёлок Белый Яр и Сургут.

«Сургут — важный транспортный узел для всей Югры, её логистический центр. Поэтому дорожное строительство здесь — вопрос регионального значения», — подчеркнул Вадим Шувалов.

Он также сообщил, что в экономической столице Югры в 2021 году на части улиц уберут колейность.

«41 миллион рублей будет выделен на ремонт шести внутриквартальных проездов. А в общей сложности финансирование дорожных работ в Сургуте в 2021-м составит 1,2 миллиарда рублей», — отметил бывший мэр Сургута, а ныне замгубернатора Югры.

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